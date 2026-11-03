Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% από την 1η Ιανουαρίου 2027 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Alpha Radio 98.9.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την παρέμβαση ως διόρθωση μιας φορολογικής στρέβλωσης που επιβαρύνει προϊόντα βασικής ανάγκης για τις γυναίκες, χαρακτηρίζοντάς την «κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης».

Όπως ανέφερε, η σημερινή υπαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% δεν ανταποκρίνεται στον αναγκαίο χαρακτήρα τους, με την κυβέρνηση να προχωρά σε μείωση κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο τραπέζι και δωρεάν προϊόντα περιόδου στα σχολεία

Η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη φορολογική ελάφρυνση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας στοχευμένων προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου σε σχολεία, με έμφαση σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

Ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν κορίτσια και οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και αυτή τη βασική καθημερινή ανάγκη, συνδέοντας τη μείωση του φόρου με μία ευρύτερη κοινωνική πολιτική.

«Μεγαλύτερες μειώσεις θα δημιουργούσαν δημοσιονομικό κενό»

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την ακρίβεια και τα περιθώρια περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να συνεχίσει την πολιτική μειώσεων φόρων, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μία γενικευμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ θα είχε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

Με αυτό το σκεπτικό, η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου παρουσιάζεται ως στοχευμένη παρέμβαση, η οποία επιχειρεί να περιορίσει το κόστος σε μία συγκεκριμένη κατηγορία βασικών αγαθών χωρίς να δημιουργήσει ευρύτερο κενό στα δημόσια έσοδα.

Η εφαρμογή του νέου συντελεστή 13% προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.