Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εκτίναξη του κόστους δανεισμού της Γαλλίας στην Ευρωζώνη. Ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους υπουργούς οικονομικών έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Παρίσι.

Στο επίκεντρο του Eurogroup αναμένεται να βρεθεί η ανάγκη έγκρισης ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027, γιατί οι πιέσεις στη γαλλική αγορά ομολόγων εντείνονται.

Ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πρόκειται να καλέσουν τη γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει στην ψήφιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να καθησυχάσει τους επενδυτές και να περιορίσει την άνοδο των επιτοκίων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο υπό την προεδρία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη και με τη συμμετοχή Υπουργών Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ανησυχητικό το κόστος δανεισμού της Γαλλίας

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας έχει φτάσει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και 25 χρόνια, γεγονός που έχει ανησυχήσει την Ευρωζώνη.

Τις προηγούμενες ημέρες ο νέος Διοικητής της Banque de France, Emmanuel Moulin είχε απευθύνει προειδοποίηση, τονίζοντας πως υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού που θα περιορίζει τις δημόσιες δαπάνες και θα βοηθήσει στη σταδιακή μείωση του ελλείμματος. Διαφορετικά, η οικονομία της Γαλλίας κινδυνεύει να «στραγγαλίζεται σταδιακά από την άνοδο των επιτοκίων».

«Προσώρας πάντως δεν αναμένεται παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της ΕΚΤ. Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης δήλωσε πως «η Γαλλία διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση».

Τον Σεπτέμβριο το Παρίσι ανακοίνωσε πως το φετινό δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπεράσει τον κυβερνητικό στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ήδη μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το 2027 σχεδιάζει εκδόσεις κρατικών ομολόγων ύψους 340 δις. ευρώ, ποσό που προορίζεται για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου και την αναχρηματοδότηση χρέους της περιόδου της πανδημίας. Οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να προκαλέσει περεταίρω αναταραχή.

Το κόστος δανεισμού και η εκτόξευση των τόκων

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών έχει αποτυπωθεί και στις αγορές ομολόγων, με τα γαλλικά επιτόκια δανεισμού στη 10ετία να αγγίζουν πλέον το 3,7%.

Στην παρούσα φάση, οι μόνες χώρες εντός της Ευρωζώνης που καταγράφουν υψηλότερο κόστος δανεισμού είναι η Μάλτα, η Λετονία και η Λιθουανία.

Άμεση συνέπεια της ανόδου των επιτοκίων και του όγκου του χρέους είναι η ραγδαία αύξηση των ετήσιων κονδυλίων που πρέπει να καταβάλλει η γαλλική κυβέρνηση μόνο για την εξυπηρέτηση των τόκων:

2020: €35,8 δισεκατομμύρια

2025: €50,9 δισεκατομμύρια

2026 (Πρόβλεψη): €59 δισεκατομμύρια

2028 (Πρόβλεψη): €77 δισεκατομμύρια

Όπως προειδοποιεί ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Φιλίπ Ζουβέν, (Philippe Juvin) Γενικός Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027, οι πληρωμές αυτών των τόκων «θα γίνουν τότε, πολύ πιθανόν, το μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό».