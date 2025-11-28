Με πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες που αφορούν στα ακίνητα όπως επίσης και τον νέο Εθνικό Οργανισμό, παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς.

Το κύριο αντικείμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών δόμησης , μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών από τους ΟΤΑ στο Eλληνικό Κτηματολόγιο καθώς και η σύσταση ενιαίων Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Δόμησης.

Προτεραιότητα κομβικής σημασίας, είναι η δημιουργία μιας ενιαίας δημόσιας αρχής δόμησης, ενταγμένης σε έναν θεσμικά ισχυρό, εθνικής εμβέλειας φορέα με γεωχωρικές υποδομές και ψηφιακές δυνατότητες, προκειμένου οι διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των κατασκευών να ασκούνται με ομοιομορφία, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου σε όλη τη χώρα.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τον δομικό κατακερματισμό του σημερινού συστήματος υπηρεσιών δόμησης, χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των ΟΤΑ σε ζητήματα σχεδιασμού που έχουν τοπικό χαρακτήρα.

• Το 44% των Δήμων δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ και εξυπηρετούνται από όμορους Δήμους, ενώ μόνο το 56% (185) στο σύνολο των 332 Δήμων της χώρας διαθέτουν ΥΔΟΜ,

• 28 Δήμοι με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης (14 άνω και των 40.000 κατοίκων),

• Το 35% των υφιστάμενων ΥΔΟΜ λειτουργούν με έως 2 μηχανικούς,

• Μεταξύ των Δήμων που διαθέτουν ΥΔΟΜ, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις σε στελέχωση, ψηφιακά εργαλεία και χρόνους απόκρισης, και κυρίως, άνιση και συχνά αντιφατική εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας,

• Ο μέσος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας κυμαίνεται στους 6-8 μήνες, ενώ έχουν υπάρξει ακόμα και περιπτώσεις μέγιστου χρόνου έκδοσης που υπερβαίνει τα 5 έτη,

• Οι ΥΔΟΜ έλαβαν από τις χαμηλότερες βαθμολογίες ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης (3,4 / 10) στο πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτών.

Η ένταξη στο Κτηματολόγιο -φορέα που διαθέτει εθνικό δίκτυο, ενιαία διοίκηση και ψηφιακές υποδομές- δημιουργεί για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο, ομοιόμορφο και λειτουργικά συνεκτικό μηχανισμό αδειοδότησης και ελέγχου.