Στο επίκεντρο επίσημης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η πλατφόρμα Booking.com, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χρηστών από εικονικές καταχωρίσεις, διαδικτυακές απάτες και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη (21/10) από την Κομισιόν, η οποία εξετάζει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), έπειτα από προκαταρκτική εξέταση και αξιολόγηση των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η εταιρεία το τρέχον έτος και τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Ψεύτικα καταλύματα, απάτες phishing και πληρωμένες καταχωρίσεις

Στο στόχαστρο των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται συγκεκριμένα πεδία λειτουργίας της Booking.com:

Παραπλανητικές καταχωρίσεις: Περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται διαθέσιμα για κράτηση, χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα, καθώς και προσφορές διαμονής που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Απάτες μέσω πλαστοπροσωπίας: Εξέταση του κατά πόσο η εταιρεία έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους συστημικούς κινδύνους.

Επίπεδο Phishing: Απάτες που στοχεύουν στην απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών ή οικονομικών στοιχείων, αξιοποιώντας δεδομένα κρατήσεων και επισκεπτών που διαμοιράζονται μέσω της πλατφόρμας με τους παρόχους καταλυμάτων.

Διαφημιστικές καταχωρίσεις: Έλεγχος των πληρωμένων καταχωρίσεων που αποκτούν μεγαλύτερη προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης, χωρίς να επισημαίνεται με επαρκή σαφήνεια ο διαφημιστικός τους χαρακτήρας.

Τι προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός (DSA)

Ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) επιβάλλει στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες αυξημένες υποχρεώσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου και κινδύνων που επηρεάζουν τους χρήστες.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να αξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους και να εφαρμόζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς περιορισμού τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει την επιβολή προστίμων που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι δηλώσεις της Κομισιόν και της Booking.com

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την τεχνολογική πολιτική, Χένα Βίρκουνεν, τοποθετήθηκε για την υπόθεση υπογραμμίζοντας:

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κάνουν κρατήσεις για τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτές τις υποχρεώσεις με τη δέουσα σοβαρότητα».

Από την πλευρά της, η Booking.com, δήλωσε μέσω εκπροσώπου της ότι συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com», σημείωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές και διωκτικές Αρχές για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος.