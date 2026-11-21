Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει η πρόταση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το 6G.

Η ελληνική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος (European Spectrum Union) ενσωματώνεται πλέον με συγκεκριμένες προβλέψεις στο αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο («Nego-box») για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη.

Όπως επισημαίνουν κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής πρωτοβουλίας από το επίπεδο της πολιτικής ιδέας στο πεδίο της επίσημης ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια αλλαγή φιλοσοφίας: η Ευρώπη μπορεί να παράγει νέους χρηματοδοτικούς πόρους, αντί να περιορίζεται στη διαμάχη για την ανακατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε αρχικά τον Ιούλιο και εξειδικεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 από τον κ. Πιερρακάκη, προβλέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G. Μέρος των εσόδων θα κατευθύνεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό και ένα άλλο τμήμα θα χρηματοδοτεί στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις. Η αρχική εκτίμηση για την κλίμακα της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 12 έως 15 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα έσοδα από μελλοντικές ανανεώσεις αδειών 5G.

Τι περιλαμβάνει το αναθεωρημένο «Nego-box»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι το νέο διαπραγματευτικό κείμενο προβλέπει ρητά την ένταξη στον προϋπολογισμό της ΕΕ των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος στη ζώνη άνω των 6 GHz, η οποία προορίζεται για υπηρεσίες 6G. Τα κονδύλια αυτά θα λειτουργούν ως πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης, επιτρέποντας την αντίστοιχη μείωση των εθνικών συνεισφορών των κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, το πλαίσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης εσόδων και από άλλες συχνότητες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί από τα κράτη-μέλη, μόλις λήξουν ή ανανεωθούν τα σχετικά δικαιώματα. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται η συζήτηση προς τη δημιουργία μιας διαρκούς πηγής ευρωπαϊκών εσόδων από το ραδιοφάσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ενσωματώσει τη σχετική πρόταση στην τομεακή νομοθεσία το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Από την ανακατανομή στη δημιουργία νέων πόρων

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους της Κομισιόν, η ελληνική πρόταση απαντά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της Ένωσης: πώς θα χρηματοδοτηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες σε άμυνα, ανταγωνιστικότητα, τεχνολογία και υποδομές, με ταυτόχρονη διατήρηση ισχυρών πολιτικών συνοχής, χωρίς διαρκείς τριβές μεταξύ των κρατών-μελών.

Αντί η συζήτηση να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από το ποιος θα πληρώσει περισσότερα και ποιος θα λάβει λιγότερα, εστιάζει στην αξιοποίηση κοινών ευρωπαϊκών πλεονεκτημάτων για τη δημιουργία νέου πλούτου και επενδυτικής ισχύος.

Το ελληνικό μοντέλο του «Φαιστού» σε ευρωπαϊκή κλίμακα

Η πρωτοβουλία αντλεί έμπνευση από ένα μοντέλο που έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ελλάδα, κατά τη θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τότε, το 25% των εσόδων από τη δημοπρασία των συχνοτήτων 5G κατευθύνθηκε στο επενδυτικό Ταμείο Φαιστός (Phaistos Fund) για τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και τεχνολογιών πέμπτης γενιάς.

Η μεταφορά αυτού του μοντέλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη μόχλευση κεφαλαίων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ιδιωτών, εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις πολλαπλάσιας αξίας σε δίκτυα νέας γενιάς, υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες.

Παρότι κύκλοι της Επιτροπής υπογραμμίζουν ότι η συμπερίληψη της πρότασης στο «Nego-box» δεν προδικάζει την τελική συμφωνία, αναγνωρίζουν πως συνιστά ένα καθοριστικό βήμα. Κρίσιμοι σταθμοί για την πορεία των διαπραγματεύσεων αποτελούν το ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης–27ης Νοεμβρίου και η Σύνοδος Κορυφής της 17ης–18ης Δεκεμβρίου 2026, με την Ελλάδα να προσέρχεται στον διάλογο με μια πρόταση ικανή να αναδιαμορφώσει τον τρόπο χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.