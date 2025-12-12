Με οριακή πτώση 0,03% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,93%,

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για το 2026.

Παρά την ισχυρή άνοδο που έχει καταγράψει η χρηματιστηριακή αγορά, η Societe Generale τοποθετεί το ελληνικό χρηματιστήριο στις πιο φθηνές αγορές παγκοσμίως και «βλέπει» άλμα κερδοφορίας για τις εισηγμένες

Μάλιστα, εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης των κερδών ανά μετοχών των ελληνικών εισηγμένων σχεδόν θα διπλασιαστεί το 2026, με τον δείκτη EPS Growth να αναμένεται στο 6,05%, από 3,28% το 2025.

Με βάση τους δείκτες P/E διαφόρων χωρών, η Societe Generale τοποθετεί τον δείκτη για την Ελλάδα στο 9,83x το 2025 και στο 9,27x το 2026. Ουσιαστικά είναι ένας από τους έξι μονοψήφιους δείκτες, την ώρα που οι αντίστοιχοι σε 42 χώρες είναι σε διψήφια επίπεδα.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυρό «στόρι» και το 2026 σύμφωνα με την JP Morgan, παρά το ισχυρό ράλι των δύο τελευταίων ετών, καθώς θεμελιώδη, κεφαλαιακή επάρκεια και προοπτικές επιστροφής κεφαλαίου διαμορφώνουν ένα συνεχώς βελτιούμενο risk-reward.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν «τρέξει» αλλά δεν είναι ακριβές. Διαπραγματεύεται σε 7,5 φορές τα κέρδη του 2027 και 1,1 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια. Την ίδια στιγμή, οι νότιες ευρωπαϊκές τράπεζες κινούνται σε 10,1 φορές P/E και 1,5 φορές P/TBV, με παρόμοια προφίλ κερδοφορίας.

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες το 2026 και η Goldman Sachs. ‘Ανοδο των τιμών των μετοχών των ελληνικών τραπεζών ως και 21% βλέπει για το 2026 η Goldman Sachs. Ακόμη, η κερδοφορία τους θα φθάσει κατά μέσον όρο το 11%, ενώ το pay out από 50 έως 65%.

Και η BofA εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για τις τράπεζες το 2026. Η συνεχής κερδοφορία, η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων και η βελτίωση των κεφαλαίων συνθέτουν ένα σαφώς αναβαθμισμένο προφίλ, ενώ οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 10% και βλέπει διψήφια ετήσια αύξηση κερδών μέχρι το 2028.

Παρά την ισχυρή άνοδο που έχουν καταγράψει οι τραπεζικές μετοχές, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, σύμφωνα με την UBS, ειδικά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν P/E 8,3x (εκτίμηση 2026) και 7,3x (2027) έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών στο 9,7x και 8,8x, αντίστοιχα, και των ισπανικών τραπεζών στο 10,2x και 9,1x,.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.104, 21 μονάδες, έναντι 2.104,74 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία οριακή πτώση 0,03%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 43,18%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,10%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 48,87%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,24%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 19,92%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,44%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 82,12%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.014,094 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,819 εκατ. ευρώ, από 186,571 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή ενισχύθηκε κατά 616 εκατ. ευρώ, στα 145,246 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 42,101 δισ. ευρώ.