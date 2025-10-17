Μ. ΠΑΠ.

Το χθεσινό αρνητικό κλείσιμο των δεικτών της Wall Street, καθώς οι διεθνείς ανησυχίες για την «υγεία» αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν αποτέλεσε εξαίρεση και από το πρωί δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί κάτω από το «ψυχολογικό φράγμα» των 2.000 μονάδων.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ σημαντικό στήριγμα στην αγορά παρέχει η Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.962,63 μονάδες σημειώνοντας ισχυρή πτώση 2,54%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.957,09 μονάδες (-2,81%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 162,565 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,09%) και της Σαράντης (+0,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-5,43%), της Εθνικής (-5,08%), της Πειραιώς (-4,43%), της Viohalco (-4,24%), της Alpha Bank (-4,22%), της Κύπρου (-4,10%) και της Eurobank (-3,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 4.577.815 και 4.052.148 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν ο ΟΠΑΠ με 29,75 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 102 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+12,37%) και Ακρίτας (+7,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Optima Bank (-5,43%) και Κέκροψ (-5,17%).

Ισχυρές απώλειες και στην Ευρώπη

Σημαντική πτώση σημείωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα και οδεύουν προς τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων έξι εβδομάδων, καθώς οι νέες ανησυχίες για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών έπληξαν τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών, η Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 2,13%, το Λονδίνο κατά 1,43% και το Παρίσι κατά 1,20%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,5% στις 10:14 ώρα Ελλάδας.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες υποχώρησαν κατά 2,4%, με τις μετοχές των Deutsche Bank, Barclays και BNP Paribas να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο δείκτης των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών σημείωσε χθες βουτιά 6,3% μετά τις ανακοινώσεις από δύο τράπεζες που τροφοδότησαν τις ανησυχίες των επενδυτών για κρυφούς πιστωτικούς κινδύνους.