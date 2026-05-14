Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, τροφοδοτούμενες από την προσδοκία των επενδυτών για μια εποικοδομητική έκβαση στη συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, όπου διαφαίνονται ελπίδες για νέες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια & Wall Street

Στην Ευρώπη, οι συναλλαγές διεξάγονται σε ήπιους ρυθμούς λόγω τοπικών αργιών, ωστόσο οι κυριότεροι δείκτες καταγράφουν κέρδη. Συγκεκριμένα, γύρω στις 13:50:

Παρίσι: +0,56%

Φρανκφούρτη: +1,23%

Μιλάνο: +0,77%

Λονδίνο: +0,31%

Παράλληλα, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) της Wall Street προμηνύουν ένα εξίσου ανοδικό άνοιγμα για την αμερικανική αγορά.

Η Εικόνα στην Αγορά Ενέργειας

Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα με περιορισμένες διακυμάνσεις.

Η τιμή του αργού τύπου Brent διαμορφώθηκε στα 105,59 δολάρια το βαρέλι (οριακή πτώση 0,04%), ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 0,10%, αγγίζοντας τα 100,92 δολάρια.