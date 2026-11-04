Εντυπωσιακό ανοδικό ξέσπασμα καταγράφουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, υποδεχόμενοι με ισχυρά κέρδη την επικράτηση των Δημοκρατικών στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές και την εξάλειψη της πολιτικής αβεβαιότητας.

Η ρητή δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους New York Times ότι είναι «απολύτως πρόθυμος» να αποδεχθεί το αποτέλεσμα της κάλπης, σε συνδυασμό με την επισήμανσή του στη Wall Street Journal περί πρόθεσης συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, λειτούργησε άμεσα καταλυτικά για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Άλμα δεικτών και επιστροφή στην πραγματική οικονομία

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πραγματοποιεί άλμα 1.161 μονάδων ή 2,24% και κινείται στις 52.966 μονάδες. Αντίστοιχα, ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 1,27% στις 7.664 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 1,24%, φτάνοντας τις 25.680 μονάδες.

Στην πρώτη γραμμή του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται μετοχές που συνδέονται άμεσα με την πραγματική οικονομία και αναμένεται να ευνοηθούν από ένα περιβάλλον μεγαλύτερης θεσμικής προβλεψιμότητας.

Ενδεικτικά, η Walmart καταγράφει άνοδο 2% και η Bank of America ενισχύεται κατά 1,9%, καθώς παρατηρείται διεύρυνση της ρευστότητας πέρα από τα στενά όρια της υψηλής τεχνολογίας.

Οι κλάδοι της Wall Street που έπεσε βαριά η σκιά της ήττας

Παρά το γενικευμένο ανοδικό κλίμα στην αμερικανική αγορά, η επόμενη ημέρα των εκλογών διαμόρφωσε συγκεκριμένους χαμένους και τομείς που δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις ή κατέγραψαν σαφή υστέρηση έναντι των παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε πρωτίστως η υψηλή τεχνολογία και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι το ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο θα προωθήσει ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας, γεγονός που οδήγησε τους επενδυτές σε στροφή προς ασφαλέστερες επιλογές της πραγματικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν οι επιχειρηματικοί κλάδοι που είχαν προεξοφλήσει τη συνέχιση της πολιτικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απώλεια του νομοθετικού ελέγχου από τους Ρεπουμπλικάνους θέτει οριστικό τέλος στα σχέδια για νέες οριζόντιες φοροελαφρύνσεις επιχειρήσεων και επιθετική απορρύθμιση της αγοράς, αφαιρώντας το βασικό στήριγμα που διατηρούσαν συγκεκριμένοι κλάδοι.

Στον αντίποδα της θεαματικής ανόδου που κατέγραψε η πράσινη ενέργεια, ο παραδοσιακός κλάδος των ορυκτών καυσίμων και των πετρελαϊκών εταιρειών βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλή πίεση.

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού σε συνδυασμό με την προοπτική ανακοπής των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τις γεωτρήσεις περιόρισαν τα περιθώρια κερδοφορίας των πετρελαϊκών ομίλων.

Παράλληλα, έντονη αδυναμία εμφάνισε το αμερικανικό δολάριο, το οποίο διολίσθησε απέναντι στα κυριότερα διεθνή νομίσματα, εν μέσω προσδοκιών για συγκράτηση των δημόσιων δαπανών και χαμηλότερες αποδόσεις.

Ράλι στον τομέα υγείας καθώς αναμένεται άρση των πιέσεων

Ιδιαίτερα ευνοημένοι από την πολιτική αλλαγή εμφανίζονται οι τίτλοι των εταιρειών ασφάλισης υγείας και των διαχειριστών νοσοκομειακών μονάδων, καθώς οι αγορές προεξοφλούν θετικές επιδράσεις από τις πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών ή την άρση αυστηρότερων ρυθμίσεων της προηγούμενης περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Molina Healthcare σημειώνει άλμα 6,3%, η Centene ακολουθεί με άνοδο 4,7%, ενώ αξιοσημείωτα κέρδη καταγράφουν η UnitedHealth (+1,4%) και η HCA Healthcare (+1,44%).

Νέες πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον

Η ανάληψη της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία από τους Δημοκρατικούς, με νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες-κλειδιά όπως το Τέξας, διαμορφώνει ισχυρό θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην κυβέρνηση.

Το νέο Κογκρέσο αναμένεται πλέον να ασκήσει στενό έλεγχο σε πολιτικές όπως οι επιθετικοί δασμοί και οι εξωτερικές εντάσεις με το Ιράν, παράγοντες που είχαν συντηρήσει επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και διαδοχικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.