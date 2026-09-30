Με ισχυρές ανοδικές τάσεις και ρεκόρ πολυετών υψηλών έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κόντρα στο επιφυλακτικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώθηκε στις 2.738,35 μονάδες με άνοδο 1,05%, καταγράφοντας το υψηλότερο κλείσιμο από τις 26 Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες), ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως και τις 2.745,54 μονάδες (+1,31%).

Η σημερινή συνεδρίαση σφράγισε έναν εξαιρετικό Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,28%, συμπληρώνοντας έξι διαδοχικούς ανοδικούς μήνες. Από τις αρχές του 2026, τα συνολικά κέρδη της αγοράς αγγίζουν το 29,12%, την ώρα που η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 6,216 δισ. ευρώ μέσα στον μήνα (και κατά 53,48 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους).

Η θετική αυτή τροχιά συμπίπτει με την επίσημη είσοδο της ελληνικής αγοράς στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών από τρεις διεθνείς οίκους (STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 με τη μετάταξη από την MSCI.

Πρωταγωνιστής της ανόδου αναδείχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη να ενισχύεται κατά 6,80% τον Σεπτέμβριο σε νέα υψηλά 11 ετών, εκτινάσσοντας τα κέρδη του στο εννεάμηνο στο 45,83%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 638,88 εκατ. ευρώ (με 78,59 εκατ. ευρώ σε πακέτα) και διακίνηση 80.305.774 μετοχών, με τη Eurobank (101,412 εκατ. ευρώ) και την Πειραιώς (97,81 εκατ. ευρώ) να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (+1,06%), τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+6,23%), του ΟΛΠ (+4,06%), των ΕΛΠΕ (+3,62%), της Lamda Development (+3,34%), της Optima Bank (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,52%), ενώ στον αντίποδα υποχώρησαν η Aktor (-1,43%) και η Τιτάν (-0,81%). Στο σύνολο της αγοράς, 67 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 48 με αρνητικό και 13 παρέμειναν σταθερές.