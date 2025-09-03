Ενισχύονται οι ανοδικές τάσεις στη χρηματιστηριακή αγορά, με τις τιμές των μετοχών να καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις χθεσινές ισχυρές απώλειες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.029,33 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,66 μονάδες (-0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 95,179 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,90%), της Alpha Bank (+2,45%), των ΕΛΠΕ (+2,31%) και της Τιτάν (+1,93%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Jumbo (-0,74%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.063.725 και 3.008.191 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 18,34 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,85 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 27 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+4,13%) και Ίλυδα (+3,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-5,63%) και ΕΛΒΕ (-5,56%).