Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κατά τη σημερινή συνεδρίαση, συγχρονισμένη πλήρως με το έντονα θετικό κλίμα των διεθνών χρηματιστηρίων.

Βασικός μοχλός του ανοδικού κύματος υπήρξε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο, ενώ στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν επίσης οι ισχυρές επιδόσεις των Coca Cola HBC και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές και το δυναμικό άνοιγμα στη Wall Street τροφοδοτήθηκαν από το αποτέλεσμα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επικράτηση αυτή εκτιμάται ότι θέτει φραγμούς στην απρόβλεπτη χάραξη πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε προκαλέσει διαδοχικές αναταράξεις στα διεθνή ταμπλό.

Άλμα δεικτών, εκτίναξη τζίρου και ενίσχυση κεφαλαιοποίησης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.662,45 μονάδες με κέρδη 1,77%, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά έως και τις 2.683,19 μονάδες (+2,56%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διευρύνθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, αποτυπώνοντας την ευρεία εισροή κεφαλαίων.

Εξαιρετικά υψηλή ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, με την αξία των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 437,593 εκατ. ευρώ και τον όγκο να φτάνει τα 62.835.467 τεμάχια.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, ο FTSE/Large Cap της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,19%.

Οι πρωταγωνιστές στο ταμπλό και οι πιέσεις

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις κορυφαίες αποδόσεις κατέγραψαν η Alpha Bank (+5,01%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,60%) και η Εθνική Τράπεζα (+4,50%), ενώ ακολούθησαν με σημαντικά κέρδη η Coca Cola HBC (+3,16%), η Optima Bank (+3,06%), η Aegean Airlines (+2,51%) και η Τιτάν (+2,50%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της Aktor (-1,94%), της Lamda Development (-1,72%) και της Allwyn (-1,00%).

Στο πεδίο των όγκων, πρωταγωνίστησαν η Eurobank με 18.664.179 τεμάχια και η Alpha Bank με 11.460.146 μετοχές. Την πρωτιά στον τζίρο κατέκτησε η Eurobank με 86,83 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Τράπεζα Πειραιώς με 64,27 εκατ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα της αγοράς έκλεισε με σαφή κυριαρχία των αγοραστών, καθώς 73 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 28 με απώλειες και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε επίπεδο συνόλου, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Χαϊδεμένος (+7,48%) και της Alpha Bank (+5,01%), ενώ τις βαρύτερες απώλειες κατέγραψαν η Ιντερτέκ (-5,77%) και η Attica Συμμετοχών (-5,71%).