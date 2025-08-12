Με μικρά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών.

Η αγορά συμπλήρωσε επτά ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 7,63%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.109,66 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,16%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.121,60 μονάδες (+0,73%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 220,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.380.903 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,27%), της Motor Oil (+2,25%), της Coca Cola HBC (+1,53%) και της Eurobank (+1,12%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,80%), της Πειραιώς (-1,66%) και των ΕΛΠΕ (-1,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.927.580 και 5.925.273 μετοχές, αντιστοίχως

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,13 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 26,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+16,10%) και Λεβεντέρης(π) (+9,38%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-4,10%) και Λανακάμ(κ) (-3,95%).