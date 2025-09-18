Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.030,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,57%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 56,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+2,56%), της Elvalhalcor (+2,53%), της Viohalco (+2,17%) και της Alpha Bank (+1,57%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,87%), των ΕΛΠΕ (-0,84%) και της Τιτάν (-0,82%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank Credia Bank με 2.475.094 και 1.292.061 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 8,29 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 5,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 37 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+8,82%) και Cenergy (+4,26%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,40%) και Δάϊος Πλαστικά (-9,09%).