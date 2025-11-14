Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες για νέα μείωση των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά υποχώρησε μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 4,43%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.059,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.051,41 μονάδες (-1,13%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 3,65%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 10,13%,

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 209,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.067.350 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,00%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,75%), του ΟΤΕ (+1,34%), της Τιτάν (+1,27%), της Elvalhalcor (+1,18%) και της Viohalco (+1,13%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-1,57%), Coca Cola HBC (-1,54%), Lamda Development (-1,49%), της Πειραιώς (-1,46%), της Metlen (-1,33%) και της Aegean Airlines (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.002.179 και 5.802.764 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,64 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 21,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 71 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+20,74%) και Ικτίνος (+6,28%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,24%) και Δομική Κρήτης (-4,85%).

Μ. Π.

Πηγή: ΑΠΕ