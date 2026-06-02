Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο ουσιαστικά παρέμεινε… αναποφάσιστο με βάση τις διεθνείς εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη χθεσινή υποχώρηση με την προσοχή στραμμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η μετοχή της Safe Bulkers

Ξεκίνησε σήμερα η παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers.

Συγκεκριμένα εισήχθησαν 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 6,30 ευρώ με κέρδη σε ποσοστό 10,53%, ενώ διακινήθηκαν 117.056 μετοχές, συνολικής αξίας 749.142 ευρώ.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,08%.

Ενδοσυνεδριακά έφθασε στις 2.386,60 μονάδες (+0,59%) και κατώτερη τιμή στις 2.363,08 μονάδες (-0,38%).

Η αξία των συναλλαγών ήταν ικανοποιητική και ανήλθε στα 326,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.664.682 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 52 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.