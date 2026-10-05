Με οριακή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, με την αγορά να καταφέρνει να επιστρέψει σε θετικό έδαφος μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ισχυρής υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,72%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, σημειώνοντας ήπια αύξηση 0,13%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.657,03 μονάδες, ενισχυμένος έως και κατά 0,79%.

Ώθηση από την UBS για τις τραπεζικές μετοχές

Σημαντικό καταλύτη για την ψυχολογία της αγοράς αποτέλεσε η νέα έκθεση της UBS, η οποία αναθεώρησε ανοδικά τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές διατηρώντας τη σύσταση «αγορά», καθώς εκτιμά ότι ο κλάδος συνεχίζει να επωφελείται από τα υψηλότερα επιτόκια.

Ειδικότερα, για την Πειραιώς η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 12,50 ευρώ από 12,00 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 5,40 ευρώ από 5,30 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 19,70 ευρώ από 19,30 ευρώ και για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 4,90 ευρώ.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τα 296,04 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 38.690.113 μετοχές.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ αντίθετα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,26%.

Το ταμπλό

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+4,11%), της Optima Bank (+2,66%), της Viohalco (+2,27%), της Τιτάν (+1,50%) και του ΟΛΠ (+1,27%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι του ΔΑΑ (-2,48%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,97%), της Aktor (-1,78%) και της Alpha Bank (-0,90%).

Η Alpha Bank και η Eurobank βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καταγράφοντας τόσο τον μεγαλύτερο όγκο, όσο και τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank διακίνησε 12.149.110 μετοχές με τζίρο 53,98 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank ακολούθησε διακινώντας 9.849.370 μετοχές συνολικής αξίας 45,59 εκατ. ευρώ.

Στο ευρύτερο ταμπλό της αγοράς, 50 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 56 σημείωσαν πτώση και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο του χρηματιστηρίου κατέγραψαν οι μετοχές της Βογιατζόγλου Systems (+9,66%) και της Space Hellas (+6,93%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση σημείωσαν οι τίτλοι του Αγροτικού Οίκου Σπύρου (-6,70%) και της εταιρείας Παΐρης (-6,35%).