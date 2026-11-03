Εντυπωσιακή επιστροφή των αγοραστών και δυναμική αντεπίθεση κατέγραψε στη σημερινή συνεδρίαση η Λεωφόρος Αθηνών, καταφέρνοντας να γυρίσει το πρόσημο σε θετικό παρά τις έντονες πιέσεις που εκδηλώθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, αφού βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να υποχωρεί έως και το μείον ένα κόμμα μηδέν ένα τοις εκατό αγγίζοντας τις 2.576,25 μονάδες, έκλεισε τελικά κοντά στα υψηλά ημέρας, στις 2.616,12 μονάδες με άνοδο μηδέν κόμμα πενήντα τρία τοις εκατό.

Η ελληνική αγορά επέδειξε σαφή αυτονόμηση απέναντι στα μεγάλα ευρωπαϊκά ταμπλό, τα οποία κινήθηκαν πτωτικά υπό τη σκιά της επιφυλακτικότητας για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και οι διεθνείς απώλειες μετριάστηκαν χάρη στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά την πρωινή τους άνοδο.

Στην Αθήνα, η συναλλακτική δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αξία των συναλλαγών να εκτινάσσεται στα 275,17 εκατομμύρια ευρώ και τον όγκο να φτάνει τα 37,2 εκατομμύρια τεμάχια.

Απόλυτος καταλύτης για την αλλαγή του σκηνικού αναδείχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος μονοπώλησε το ενδιαφέρον και τροφοδότησε το ράλι.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η οποία ενισχύθηκε κατά μηδέν κόμμα πενήντα οκτώ τοις εκατό όπως και η μεσαία με κέρδη μηδέν κόμμα εξήντα ένα τοις εκατό, πρωταγωνίστησαν η CrediaBank με άλμα δύο κόμμα ογδόντα τρία τοις εκατό, η Alpha Bank με δύο κόμμα πενήντα τοις εκατό, η Πειραιώς με δύο κόμμα είκοσι πέντε τοις εκατό, η Aegean Airlines με δύο κόμμα δέκα τοις εκατό και η Eurobank με ένα κόμμα εβδομήντα επτά τοις εκατό.

Τον παλμό του τζίρου έδωσαν καθαρά η Eurobank και η Πειραιώς, διακινώντας μαζί σχεδόν 93 εκατομμύρια ευρώ.

Στον αντίποδα, διορθωτικές κινήσεις και επιλεκτικές ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στην Optima Bank που υποχώρησε κατά δύο κόμμα δέκα τοις εκατό, στα ΕΛΠΕ με απώλειες ένα κόμμα πενήντα οκτώ τοις εκατό, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με μείον ένα κόμμα σαράντα έξι τοις εκατό και στην Coca Cola HBC με πτώση μηδέν κόμμα ογδόντα επτά τοις εκατό.

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό επικράτησε ισορροπία με θετικό πρόσημο, καθώς 58 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 πτωτικά και 15 παρέμειναν αμετάβλητες, πιστοποιώντας ότι τα ισχυρά αντανακλαστικά των αγοραστών στα χαμηλά ημέρας έδωσαν τον τόνο για μια πειστική ανοδική εκκίνηση.