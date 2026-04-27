Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.

Θετικά στην ανοδική κίνηση της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 20026.

Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.242,42 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,01%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 113,42 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+4,55%), Allwyn (+3,71%), Optima Bank (+2,48%), της ΕΥΔΑΠ (+2,20%), της Alpha Bank (+2,15%) και της Elvalhalcor (+2,14%).

Αντιθέτως μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-0,34%), της Σαράντης (-0,14%) και του ΟΛΠ (-0,13%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η ΔΕΗ και η Alpha Bank διακινώντας 2.239.247 και 1.832.166 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 40,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 38 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (+9,17%) και ΥΚΝΟΤ (+8,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-5,47%) και Προοδευτική (-5,47%).