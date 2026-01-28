Σε ανοδική τροχιά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερβαίνει και τα επίπεδα των 2.320 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 16 ετών, με υψηλό τζίρο.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Elvalhalcor , της Metlen και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.327,95 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,62%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.340,72 μονάδες (+1,17%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 208,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,52%), της Metlen (+2,81%), της ΔΕΗ (+1,97%) και της Eurobank (+1,59%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,79%), της Aktor (-0,92%) και του ΔΑΑ (-0,87%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.439.445 και 4.910.065 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 39,41 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 54 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Austriacard (+8,70%) και Vidavo (+7,48%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,67%) και Χαϊδεμένος (-6,37%).