Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων.

Μικρά κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής καταγραφής νέων υψηλών για τους δείκτες S&P Nasdaq, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις διπλωματικές προσπάθειες για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.300,50 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.311,43 μονάδες (+0,96%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 103,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,56%), της Lamda Development (+3,32%), της Alpha Bank (+1,88%), της Aegean Airlines (+1,68%) και της Elvalhalcor (+1,49%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,99%) και της Motor Oil (-0,80%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς με 3.008.454 και 2.726.356 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 23,29 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,25 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 78 μετοχές, 26 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (+28,83%) και Frigoglass (+10,79%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τζιαρκιάν (-2,57%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου(-1,50%).