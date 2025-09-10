Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 0,88%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.149.805 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,51%), της Motor Oil (+1,97%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Optima Bank (+1,75%) και των ΕΛΠΕ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,97%), της Metlen (-0,68%) και του ΔΑΑ (-0,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.085.923 και 8.080.505 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 38 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,10%) και Fais Group (+5,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fourlis (-3,99%) και Δομική Κρήτης (-3,04%).