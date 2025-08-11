Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για έκτη διαδοχική συνεδρίαση. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Aegean και της Metlen.

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 5,62%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.089,21 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 81,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,90%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,45%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+6,50%), της Metlen (+6,22%), της Viohalco (+2,56%) και της Alpha Bank (+1,88%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,51%), της Optima Bank (-1,30%) , της Jumbo (-0,88%) και της Σαράντης (-0,73%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank με 2.163.587 και 2.118.228 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 14,23 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 7,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 67 μετοχές, 35 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+9,71%) και Aegean Airlines (+6,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος (-2,75%) και Ακρίτας (-2,36%).