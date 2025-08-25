Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Alpha Bank, της Metlen και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.121,28 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,82%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 83,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+4,72%), Metlen (+3,49%), Elvalhalcor (+2,66%), της Σαράντης (+2,19%) και της Κύπρου (+2,08%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,20%), του ΟΠΑΠ (-0,91%) και της Aktor (-0,78%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς με 5.874.463 και 1.935.106 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 21,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 32 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (+21,09%) και Minerva (+12,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-4,52%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-3,37%).