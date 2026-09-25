Με άνοδο 0,90% έκλεισε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.665,93 μονάδες (κύμανση 2.643,91 – 2.678,64 μονάδες) και να υπερκαλύπτει τις απώλειες των τριών προηγούμενων ημερών.

Η θετική αλλαγή του κλίματος τροφοδοτήθηκε από τη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών και την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ο FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,92% στις 6.836,44 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 1,43% στις 3.203,41 μονάδες.

Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα 395,66 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων προσυμφωνημένων πακέτων ύψους 66,18 εκατ. ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση (FTSE 25), πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν ο ΟΤΕ (+4,85% στα 20,10 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,50% στα 43,78 ευρώ), η Εθνική Τράπεζα (+2,56% στα 17,435 ευρώ), η Optima bank (+2,33% στα 14,52 ευρώ) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+2,28% στα 12,12 ευρώ).

Τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας συγκέντρωσαν η Eurobank (61 εκατ. ευρώ), η Πειραιώς (51,16 εκατ. ευρώ) και ο ΟΤΕ (41,05 εκατ. ευρώ).

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn (-1,66% στα 11,84 ευρώ), η HELLENiQ Energy (-1,49% στα 17,19 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (-1,35% στα 51 ευρώ). Στο σύνολο του ταμπλό, 56 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 45 με αρνητικό και 37 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε οριακά κέρδη 0,17% (έναντι 2.661,30 μονάδων της προηγούμενης Παρασκευής), καλύπτοντας το χαμένο έδαφος μετά τις πτωτικές συνεδριάσεις Τρίτης (-0,17%), Τετάρτης (-0,76%) και Πέμπτης (-0,33%, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (+0,04%), ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε οριακή υποχώρηση 0,07%.

Η εβδομαδιαία αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα 1,76 δισ. ευρώ (μέσος ημερήσιος τζίρος άνω των 350 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας μετά την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές.

Τεχνικά, η διατήρηση της βασικής στήριξης των 2.600 μονάδων και το κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας βελτιώνουν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, θέτοντας ως επόμενο κρίσιμο σημείο για την επιβεβαίωση της ανοδικής δυναμικής την υπέρβαση της ζώνης των 2.697 μονάδων.