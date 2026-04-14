Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά από τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της χθεσινής ανόδου των δεικτών στη Wall Street και της σημερινής υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.270,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,01%.

Eενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.299,69 μονάδες (+3,32%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 165,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+5,73%), της Εθνικής (+5,15%), της Πειραιώς (+3,90%), της Κύπρου (+3,64%) και της Alpha Bank (+2,69%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-3,05%), της Σαράντης (-1,67%) και της Allwyn (-1,35%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Ban και η Eurobank διακινώντας 5.723.834 και 5.363.522 μετοχές, αντιστοίχως .

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 32,07 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 73 μετοχές, 39 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+8,43%) και Eurobank (+5,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λάνακαμ (κ) (-9,40%) και CPI (-7,40%)