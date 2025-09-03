Ισχυρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος της συνεδρίαση της Τρίτης με την αγορά να απομακρύνεται από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Εθνικής, της Eurobank, της Alpha Bank και της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.032,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,51%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,66 μονάδες (-0,41%) και υψηλότερη τιμή στις 2.034,38 μονάδες (+1,62%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 169,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 29.032.817 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,42%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τίτλοι της Εθνικής (+3,31%), της Eurobank (+2,56%), Alpha Bank (+2,45%), της ΔΕΗ (+2,32%), του ΟΛΠ (+2,16%) και της Τιτάν (+2,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.120.548 και 5.528.051 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 32,63 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,98 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 35 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+6,09%) και Κυριακούλης (+5,39%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-7,04%) και ΕΛΒΕ (-4,63%).