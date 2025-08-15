Άνοδο καταγράφουν σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, τα Χρηματιστήρια ανά τον κόσμο εν αναμονή της δημοσίευσης πολλών οικονομικών δεικτών στις ΗΠΑ και πριν από τη συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα ανάμεσα στους Προέδρους των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην Ασία, ο Nikkei σημείωσε άνοδο 1,71%, ωθούμενος από την ελαφρά επιτάχυνση της ιαπωνικής ανάπτυξης κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 0,1% που αναμενόταν από την αγορά, παρά τους μήνες αβεβαιότητας σχετικά με τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς.

Στην αγορά συναλλάγματος, το γιεν κατέγραφε άνοδο 0,45% με την ισοτιμία του έναντι του δολαρίου να φτάνει τα 147,10 γιεν γύρω στις 10:20 ώρα Ελλάδος.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες σημείωναν άνοδο εν αναμονή της δημοσίευσης πολλών οικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραφε άνοδο 0,2% στις 10:17 ώρα Ελλάδος, ενώ γύρω στις 10:25 ώρα Ελλάδος το Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωνε άνοδο 0,23%, της Φρανκφούρτης 0,35% και του Παρισιού 0,43%.