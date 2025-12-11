Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.100 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Τιτάν, της Metlen, της Εθνικής και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.105,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,82%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.106,39 μονάδες (+0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 193,56 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.988.094 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,99%), της Τιτάν (+2,23%), της Metlen (+2,13%), της Εθνικής (+2,13%) και της Motor Oil (+2,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,22%), της ΔΕΗ (-0,73%) και της Aegean Airlines (-0,71%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και της Πειραιώς διακινώντας 5.400.192 και 3.445.737 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 25,01 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 69 μετοχές, 43 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI (+11,93%) και Παΐρης (+6,78%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-6,17%) και Foodlink (-3,49%).