Το διεθνές κλίμα ευφορίας ακολούθησε και η χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα. Οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο στην πλειονότητά τους, αλλά συνολικά ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα από τα υψηλά της ημέρας. Πάντως, η αγορά διέσπασε τα επίπεδα των 2.400 μονάδων κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους, αλλά και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Σε διεθνές επίπεδο ανοδικά κινούνται και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, λόγω των προσδοκιών για διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, ενώ υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,06%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2009. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.444,61 μονάδες (+2,01%).

Σε επίπεδο εβδομάδος, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε άνοδο 2,80%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 14,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 313,574 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.646.894 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 38 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.