Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών και «βλέπει» τα επίπεδα των 2.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.390,92 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 144,211 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,86%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+4,57%), της Optima Bank (+3,09%), της Elvalhalcor (+2,78%) και της Coca Cola HBC (+2,25%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-2,46%), της Aktor (-0,93%) και της Κύπρου (-0,82%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.434.558 και 4.349.797 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 23,87 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 45 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Doppler (+7,65%), και Lamda Development (+4,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ικτίνος (-2,87%) και ΥΚΝΟΤ (-2,83%).