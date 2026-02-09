Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.370,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%), της Viohalco (+2,52%), της Eurobank (+1,31%), της Τιτάν (+1,28%) και της Optima Bank (+1,24%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,25%), της Alpha Bank (-0,88%), του ΟΛΠ (-0,64%) και της Κύπρου (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 20 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας (+5,41%) και CPI (+4,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,00%) και Νάκας (-2,78%).