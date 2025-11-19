Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία προσπαθεί να ανακάμψει μετά την ισχυρή χθεσινή υποχώρηση.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται επιφυλακτικά, εν αναμονή των σημερινών αποτελεσμάτων της Nvidia, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον κίνδυνο «φούσκας» στις μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.021,72 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,46%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.026,08 μονάδες (+0,67%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 80,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,92%), των ΕΛΠΕ (+1,73%), της Aegean Airlines (+1,21%), της ΔΕΗ (+1,20%) και της Πειραιώς (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,33%), της Elvalhalcor (-1,25%), της Coca Cola HBC (-0,88%) και της Τιτάν (-0,58%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank, διακινώντας 6.281.377 και 3.205.544 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 11,35 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 7,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 50 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Trek Development (+24,68%) και Ακρίτας (+7,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μύλοι Σαραντόπουλος (-8,15%) και Αττικές Εκδόσεις (-5,26%).

