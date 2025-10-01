Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία επανέρχεται στα επίπεδα των 2.050 μονάδων, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές και τη μετοχή της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 2.050,24 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,79%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 120,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,91%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,35%), της Πειραιώς (+2,69%), της Eurobank (+2,19%), της Εθνικής (+1,82%), του ΟΛΠ (+1,13%) και του ΟΤΕ (+1,05%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,20%), του ΟΠΑΠ (-0,55%) και της Κύπρου (-0,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 7.194.561 και 4.037.050 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 22,36 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 52 μετοχές, 48 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εκτέρ (+9,17%) και Προοδευτική (+7,56%).

Την μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-8,18%) και Μουζάκης(κ) (-7,46%).