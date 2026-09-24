Με ήπιες υποχωρήσεις ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών, καθώς η δυναμική ανάκαμψη που εκδηλώθηκε από τα χαμηλά ημέρας περιόρισε αισθητά την αρχική υποχώρηση.

Ο τραπεζικός κλάδος ανάλαβε ρόλο στηρίγματος για την αγορά, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις από τη ΔΕΗ, τη Jumbo και τις βιομηχανικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.642,23 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,33%. Στη διάρκεια της ημέρας, η αγορά εκκίνησε στις 2.637,99 μονάδες, υποχώρησε έως το χαμηλό των 2.604,71 μονάδων και ακολούθως αντέδρασε, φθάνοντας έως τις 2.653,22 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap σημείωσε κάμψη 0,20% στις 6.774,39 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με θετικό πρόσημο στο +0,34%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Στους κερδισμένους της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με άνοδο 3,58% στα 11,85 ευρώ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Alpha Bank που ενισχύθηκε κατά 2,06% στα 4,597 ευρώ, της Optima bank με κέρδη 1,94% στα 14,19 ευρώ, της Coca-Cola HBC με 0,98% στα 51,70 ευρώ και της HELLENiQ Energy με 0,93% στα 17,45 ευρώ.

Η τοποθέτηση αγοραστών στον τραπεζικό τομέα και σε επιλεγμένους δεικτοβαρείς τίτλους τροφοδότησε τη βελτίωση της εικόνας προς το κλείσιμο.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ δέχθηκε τις ισχυρότερες πιέσεις στον δείκτη FTSE 25, υποχωρώντας κατά 3,04% στα 22,94 ευρώ.

Παράλληλα, η Jumbo έκλεισε στο -2,79% και τα 24,40 ευρώ, η Titan στο -2,35% και τα 48,24 ευρώ, η Viohalco στο -2,23% και τα 16,66 ευρώ, ενώ η Aktor σημείωσε απώλειες 1,80% στα 9,80 ευρώ.

Οι αρνητικές αυτές μεταβολές κράτησαν τους βασικούς δείκτες σε αρνητικό έδαφος, παρά την απογευματινή προσπάθεια ανάκαμψης.

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Στο πεδίο της συναλλακτικής δραστηριότητας, η Πειραιώς συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο με 73,58 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Eurobank με 64,39 εκατ. ευρώ και την Εθνική Τράπεζα με 41,98 εκατ. ευρώ.

Οι τρεις αυτοί τίτλοι προσέλκυσαν από κοινού σχεδόν 180 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση των τραπεζών στο επενδυτικό ενδιαφέρον.

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Αν και το χρηματιστήριο συμπλήρωσε την τρίτη διαδοχική πτωτική του συνεδρίαση, η αντίδραση από τα χαμηλά της ημέρας και η θετική πορεία των τραπεζών έστειλαν μηνύματα ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, η επιλεκτικότητα των επενδυτών και οι διαγεγραμμένες πιέσεις εμπόδισαν την επιστροφή σε θετικό πρόσημο, με τη διατήρηση των 2.600 μονάδων να αποτελεί το βασικό τεχνικό στήριγμα της ημέρας.