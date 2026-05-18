Με ήπια πτώση ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, παρά τις αρχικές απώλειες, τις οποίες περιόρισε σημαντικά της τελευταίες ώρες.

Βεβαίως, στο «μάζεμα των απωλειών» συνετέλεσαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου το κλίμα ήταν σαφώς βελτιωμένο, αλλά το πετρέλαιο που άρχισε να υποχωρεί από τα πρωινά υψηλά. Στην αλλαγή κλίματος συντέλεσαν οι πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ πρότειναν προσωρινή άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.

Στην Αθήνα, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ (+2,38%), καθώς φαίνεται να εκδηλώνεται ισχυρή ζήτηση για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία ξεκίνησε το πρωί.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.236,24 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όμως, κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.218,68 μονάδες (-1,25%).

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 240,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.303.556 μετοχές.

Άνοδο κατέγραψαν 28 μετοχές, 77 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.