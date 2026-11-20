Αρνητική ήταν η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις περισσότερες αγορές να κινούνται πτωτικά και τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 3%.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση σχεδόν 1%, οδεύοντας προς αρνητικό εβδομαδιαίο πρόσημο.

Η εικόνα στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες

Στο ταμπλό των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών επικράτησαν οι πωλητές, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί κατά 1,4% και τον ιταλικό FTSE MIB να ακολουθεί με απώλειες 1,34%.

Πιο ήπιες, αλλά εξίσου αρνητικές, ήταν οι κινήσεις σε Γαλλία και Ισπανία, όπου τόσο ο γαλλικός CAC 40 όσο και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 έχασαν 0,85%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,32%.

Ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων κινείται και η εγχώρια αγορά, η οποία καταγράφει ακόμη εντονότερη υποχώρηση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημειώνει πτώση κατά 2,2% και διαπραγματεύεται στις 2.541 μονάδες.