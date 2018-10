Ανακάμπτει η Wall Street μετά την χτεσινή πτώση

Kέρδη καταγράφει η Wall Street μετά τις χτεσινές ισχυρές απώλειες. Συγκεκριμένα ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 224 μονάδες ή 0,81%, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,92% ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 1,19%.



Από τις μετοχές που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή είναι αυτή της Procter & Gamble καθώς καταγράφει άνοδο που ξεπερνά το 8% μετά την ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων της.



Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη της Procter & Gamble το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου κατά 12% στα $3,20 δισ. ή κατά $1,22 ανά μετοχή από $2,85 δισεκατομμύρια ή $1,06 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος. Οι αναλυτές ανέμεναν τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφωθούν στα $1,09.



Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν στα $16,69 δισ. από $16,65 δισ. το προηγούμενο έτος και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για $16,46 δισ.



Τα κινεζικά χρηματιστήρια έκλεισαν σήμερα με τα υψηλότερα κέρδη από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου μετά τα ενθαρρυντικά σχόλια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κινεζικής κυβέρνησης για τις προοπτικές της οικονομίας.



Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άλμα 2,6% στις 2.550,47 μονάδες, ενώ και ο Shenzhen Composite κέρδισε 2,6% στις 1.263,81 μονάδες.



Τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας έδειξαν ότι η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6,5% το γ΄ τρίμηνο, επιβραδύνοντας από ανάπτυξη 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο και χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 6,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από το α΄ τρίμηνο του 2009.



Σε παρέμβαση του μετά την ανακοίνωση των στοιχείων ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Liu He εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της οικονομίας, σημειώνοντας ότι η ευρύτερη οικονομική κατάσταση παραμένει σταθερή.



Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος απέρριψε ταυτόχρονα τις ανησυχίες ότι η εμπορική διένεξη με τις ΗΠΑ έχει εκτροχιάσει την οικονομία. "Ουσιαστικά, ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό αντίκτυπο" στην οικονομία, ανέφερε.



Παράλληλα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας και οι επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών για τις τράπεζες και τις αγορές δήλωσαν ότι η αυξημένη μεταβλητότητα δεν αντανακλά τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα της χώρας και το "σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα".



Οι διαβεβαιώσεις των αξιωματούχων άμβλυναν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον κίνδυνο η επιβράδυνση της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες.



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της PayPal Holdings Inc. σημειώνουν άλμα άνω του 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο.



Από την πλευρά του ο κολοσσός των χημικών DowDuPont Inc. ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει επιβαρύνσεις 4,6 δισ. δολ. το γ΄ τρίμηνο. Οι μετοχές της εταιρείας χάνουν 1% λίγο πριν το ξεκίνημα των συναλλαγών.



Η American Express Co. ανακοίνωσε κέρδη άνω των εκτιμήσεων για το γ΄ τρίμηνο, ενώ αναθεώρησε ανοδικά το outlook για το σύνολο του έτους. Οι μετοχές της εταιρείας κερδίζουν περίπου 2% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.