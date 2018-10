Απώλειες και επιφυλακτικότητα στη Wall Street

Με μικρές απώλειες κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας καθώς διατηρείται η επιφυλακτικότητα μετά το sell off της προηγούμενης εβδομάδας που επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες αγορές.



Οι δείκτες κατάφεραν να αντιδράσουν ανοδικά την προηγούμενη Παρασκευή μετά τις ισχυρές απώλειες τον προηγούμενων ημερών. Μέχρι την Παρασκευή ο S&P 500 είχε συμπληρώσει έξι διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, ήτοι το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το Νοέμβριο του 2016 όταν είχε υποχωρήσει για εννέα διαδοχικές ημέρες.



Συνολικά την προηγούμενη εβδομάδα ο Dow Jones έχασε 4,2%, ο S&P υποχώρησε 4,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε σωρευτικές απώλειες 3,7%. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα από τον περασμένο Μάρτιο.



Η επιφυλακτικότητα στην αγορά αναμένεται να διατηρηθεί αυτή την εβδομάδα καθώς οι επενδυτές παραμένουν νευρικοί στον απόηχο της κατρακύλας των δεικτών, με τον Dow Jones να χάνει μέσα σε δύο ημέρες 1.400 μονάδες.



Το sell off ακολούθησε το εντυπωσιακό ράλι των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς να σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των επτά ετών πάνω από το 3,25% την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόδοση του διαμορφώνεται σήμερα στο 3,16%.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 18,78 μονάδες (-0,07%) διολισθαίνοντας στις 25.327,84 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq χάνει 52,98 μονάδες (-0,68%) στις 7.445,85 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολισθαίνει 9,28 μονάδες (-0,34%) στις 2.757,47 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 16 κινούνται με θετικό πρόσημο και 14 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Walt Disney στα 113,76 δολ. με άνοδο 1,20 δολ. ή σε ποσοστό 1,06%.



Ακολουθούν η JPMorgan Chase & Co. με κέρδη 0,94% στα 107,99 δολ. και η Walgreens Boots Alliance Inc. στα 74,06 δολ. με άνοδο 0,77%.



Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Apple (-1,72%), Microsoft (-1,71%), η Pfizer (-1,69%).



Η επενδυτική προσοχή αναμένεται να στραφεί πάντως στα εταιρικά αποτελέσματα που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες. Την αρχή έκαναν την στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μεγάλα ονόματα του τραπεζικού κλάδου, όπως η Citigroup, η Wells Fargo και η JP Morgan.



Η Bank of America Corp. ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της για το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ. δολ. ή 66 cents ανά μετοχή από 4,96 δισ. δολ. ή 46 cents ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα.



Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η τράπεζα θα ανακοινώσει κέρδη 62 cents ανά μετοχή.

Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις, η Sears Holdings Corp. ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα προστασίας από τους πιστωτές της. Η αλυσίδα λιανικής έχει καταλήξει σε συμφωνία με τους πιστωτές της προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί όσο κρατά η διαδικασία, διατηρώντας εκατοντάδες καταστήματα ανοιχτά.



Οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν στο προσκήνιο, με την Σαουδική Αραβία να αποτελεί νέα πηγή ανησυχίας μετά το ρήγμα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.



Την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «αυστηρή τιμωρία» εάν βρεθεί κάποια σχέση των μυστικών υπηρεσιών του βασιλείου με την υπόθεση του εξαφανισμένου Σαουδάραβα δημοσιογράφου στην Κωνσταντινούπολη. Αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας απείλησαν τις ΗΠΑ με αντίποινα, κάνοντας λόγο για ράλι του πετρελαίου ακόμα και στα 400 δολ. το βαρέλι.



Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα στείλει τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο για να συναντηθεί με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για την υπόθεση.



Στα μάκρο της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 0,1% τον Σεπτέμβριο, χάνοντας της εκτιμήσεις των αναλυτών.



Παράλληλα, ο μεταποιητικός δείκτης Empire State αυξήθηκε 2,1 μονάδες στις 21,1 μονάδες τον Οκτώβριο.