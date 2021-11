Ασταμάτητη η Wall Street

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, οδεύοντας προς νέα ιστορικά υψηλά, μετά τα ισχυρά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Την Πέμπτη ο S&P 500 και ο Nasdaq έκλεισαν για έκτη συνεχή φορά σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones δεν κατάφερε να ακολουθήσει και έκλεισε με μικρές απώλειες 0,1%, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων.

Τα ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα για την απασχόληση οδηγούν σε νέα ρεκόρ και τους τρεις δείκτες. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε άλλες 531.000 θέσεις εργασίας τον προηγούμενο μήνα, μετά την ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση του Σεπτεμβρίου κατά 312.000 θέσεις, από 194.000 αρχικά.

Η ανεργία υποχώρησε στο 4,6% τον Οκτώβριο, από 4,8%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 61,6%.

Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg έκαναν λόγο για 450.000 θέσεις εργασίας, με την ανεργία να υποχωρεί στο 4,7%.

Ο αυξημένος ρυθμός των προσλήψεων δείχνει ότι περισσότεροι Αμερικανοί επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία έχει υποχωρήσει σημαντικά και οι εργοδότες προσφέρουν υψηλότερους μισθούς.

Οι ωριαίοι μισθοί αυξήθηκαν περαιτέρω τον Οκτώβριο και πλέον εμφανίζουν αύξηση 4,9% τους τελευταίους 12 μήνες - μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν 11 cents ή 0,4% στα $30,96.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 316,68 μονάδες ή 0,88% και σκαρφαλώνει στις 36.440,91 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 προσθέτει 30,55 μονάδες ή 0,65% στις 4.710,61 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 68,92 μονάδες ή 0,43% στις 16.009,23 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, 26 κινούνται με θετικό πρόσημο και μόλις τέσσερις με αρνητικό. Τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Boeing με κέρδη 6,89 δολ. ή σε ποσοστό 3,23% στα 219,92 δολ. και ακολουθούν Visa στα 214,13 δολ. με άνοδο 2,56% και Walt Disney στα 174,20 δολ. με κέρδη 2,30%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι Merck & Co. (-7,92%), Johnson & Johnson (-0,84%) και Procter & Gamble (-0,21%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις η Pfizer Inc. σημειώνει άλμα 8,5% μετά την ανακοίνωση του φαρμακευτικού κολοσσού ότι το χάπι που έχει αναπτύξει κατά της Covid-19, σε συνδυασμό με φάρμακο κατά του HIV, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου που έχουν εκτεθεί στον ιό.

Η φαρμακευτική ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι αναμένει να καταθέσει τα ευρήματα στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για έγκριση έκτακτης ανάγκης «το νωρίτερο δυνατόν».

Υπενθυμίζεται ότι η Merck ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η πειραματική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 50%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής τελικού σταδίου.

Από το «μέτωπο» των αποτελεσμάτων, η Uber Technologies Inc. ανακοίνωσε χθες ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ενισχύθηκαν μετά την άρση των μέτρων περιορισμού, με τις ζημιές ωστόσο να υπερδιπλασιάζονται.

Έσοδα και κέρδη ρεκόρ ανακοίνωσε για το τρίμηνο από την πλευρά της η Airbnb Inc. Ισχυρά κέρδη και πωλήσεις, αλλά λιγότερους από το αναμενόμενο μηνιαίους χρήστες ανακοίνωσε η Pinterest Inc. Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα έσοδα της Square Inc. για το τελευταίο τρίμηνο, ενώ η GoPro Inc. ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.