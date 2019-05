Δεύτερο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία το 2ο Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχουσες εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να συζητήσουν με Έλληνες και Ξένους Διαχειριστές και Αναλυτές, τις επιχειρηματικές τους εξελίξεις και προοπτικές.

Στο συνέδριο υπήρξε υψηλή συμμετοχή των επαγγελματιών της αγοράς, η οποία αποτυπώθηκε στον μεγαλύτερο αριθμό συναντήσεων με τις εισηγμένες εταιρείες σε σχέση με την περσινή διοργάνωση και στο πλήθος των ενδιαφερόμενων εταιρειών.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 550 κατ' ιδίαν (one on one) και ομαδικές συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρίες στις οποίες συμμετείχαν 105 επαγγελματίες της αγοράς που ανήκαν σε 35 εγχώριους και αλλοδαπούς διαχειριστές επενδύσεων και σε 10 χρηματιστηριακές εταιρίες.

Οι δεκαπέντε (15) εισηγμένες εταιρείες που συμμετείχαν στο συνέδριο ήταν οι εξής: ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ικτίνος, Καράτζη, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Πλαστικά Θράκης, Aegean Airlines, Autohellas, Cenergy Holdings και Quest Συμμετοχών.

Η διοργάνωση του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενίσχυση της προβολής των εισηγμένων εταιρειών στην επενδυτική κοινότητα, την αύξηση της κάλυψής τους από τους χρηματιστηριακούς αναλυτές και τη βελτίωση της ρευστότητας των μετοχών τους.