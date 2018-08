Επιφυλακτικότητα και μικτά πρόσημα στη Wall Street

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας, με τους επενδυτές να εμφανίζονται επιφυλακτικοί μετά τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας που οδήγησαν τους δείκτες κοντά στα προηγούμενα υψηλά τους.



Η αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το εμπόριο οδήγησε σε ισχυρά κέρδη τους δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα με τον S&P 500 και τον Nasdaq να κλείνουν την Παρασκευή κοντά στα προηγούμενα ρεκόρ τους. Την αισιοδοξία πυροδότησε δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ΗΠΑ και Κίνα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνομιλιών με στόχο την επίλυση της διαμάχης μέχρι το Νοέμβριο.



Με την περίοδο των εταιρικών αποτελεσμάτων να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η προσοχή των επενδυτών αναμένεται να παραμένει στραμμένη στη διαμάχη του Λευκού Οίκου με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο δείκτης Dow Jones κερδίζει 115,50 μονάδες (0,45%) στις 25.785,51 μονάδες, ο Nasdaq χάνει 2 μονάδες (-0,02%) στις 7.814,67 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 6,58 μονάδες (0,23%) στις 2.856,41 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 22 κινούνται με θετικό πρόσημο και 8 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Nike στα 81,47 δολ. με άνοδο 1,71 δολ. ή σε ποσοστό 2,15% και ακολουθούν η Johnson & Johnson στα 136,30 δολ. με άνοδο 1,35% και η Boeing με κέρδη 1,10% στα 350,18 δολ.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η Intel (-1,52%), η Microsoft (-0,46%) και η Verizon Communications (-0,39%).



Στο προσκήνιο περνά παράλληλα και η κρίση της τουρκικής λίρας, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο μετάδοσης της τουρκικής κρίσης και σε άλλες αγορές, επισημαίνοντας ότι αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση σε τουρκικά περιουσιακά στοιχεία.



Την ίδια στιγμή, οι κλυδωνισμοί που γνωρίζει η τουρκική οικονομία έχουν οδηγήσει σε μεγάλες εκροές κεφαλαίων από αναδυόμενες αγορές που θεωρούνται ευάλωτες.



Την Παρασκευή η S&P Global Ratings και η Moody’s Investors Service υποβάθμισαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας, ενώ μέσα στο σαββατοκύριακο είδε το φως της δημοσιότητας δημοσίευμα της WSJ σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε πρόταση της Άγκυρας να συνδεθεί η απελευθέρωση του Αμερικανού πάστορα με το θέμα μιας τουρκικής τράπεζας που αντιμετωπίζει πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές.



Τις επόμενες ημέρες το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να περάσει στα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve τα οποία αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για το σκεπτικό και τις προθέσεις των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.



Από το μέτωπο των επιχειρηματικών συμφωνιών, η PepsiCo Inc. ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην εξαγορά της SodaStream International Ltd έναντι 3,2 δισ. δολ. Οι μετοχές της Pepsi σημειώνουν μικρές μεταβολές, ενώ ο τίτλος της SodaStream σημειώνει άλμα 10% στον απόηχο της συμφωνίας.



Παράλληλα, η Tyson Foods ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει την Keystone Foods έναντι 2,16 δισ. δολ. σε μετρητά.



Μεγάλες απώλειες 5% σημειώνει εξάλλου ο τίτλος της Tesla Inc. μετά την ανακοίνωση της JPMorgan ότι μειώνει την τιμή στόχο για την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων στα $195 από $308 προηγουμένως.