Επιστρέφει η επιφυλακτικότητα στη Wall

Μικρές μεταβολές σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης καθώς υποχωρεί η ευφορία από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Καναδά και επανέρχεται στο προσκήνιο η αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο.



Η συμφωνία ΗΠΑ –Καναδά για την αναμόρφωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου στη Βόρεια Αμερική (NAFTA) βοήθησε να υποχωρήσουν, τουλάχιστον προσωρινά, οι ανησυχίες για τον κίνδυνο η κλιμακούμενη αντιπαράθεση των τελευταίων μηνών να εξελιχθεί σε έναν ανεξέλεγκτο εμπορικό πόλεμο.



Ωστόσο, Ουάσινγκτον και Πεκίνο δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην εξομάλυνση των εμπορικών τους σχέσεων, τροφοδοτώντας την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές για τον αντίκτυπο της αντιπαράθεσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη στην παγκόσμια ανάπτυξη.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 23,16 μονάδες (0,09%) στις 26.667,89 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq καταγράφει πτώση 2,02 μονάδων (-0,03%) στις 8.036,73 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται οριακά 0,01% στις 2.924,69 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Intel στα 47,86 δολ. με άνοδο 1,42 δολ. ή σε ποσοστό 3,05%. Ακολουθούν η Walmart με κέρδη 1,14% στα 95,47 δολ. και η Walgreens Boots Alliance στα 73,11 δολ. με άνοδο 0,89%.



Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η VISA (-0,77%), η Nike (-0,59%) και η Microsoft (-0,52%).

Ένα νέο μέτωπο αβεβαιότητας αποτελεί η Ιταλία μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρουσιάσει στον προϋπολογισμό στόχο 2,4% του ΑΕΠ για το έλλειμμα, ξεπερνώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει την Ιταλία σε τροχιά σύγκρουσης με την Ε.Ε.



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, η PepsiCo Inc. ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις για το τελευταίο τρίμηνο.



Από την πλευρά της η Amazon.com Inc. ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό για όλους τους υπαλλήλους της στις ΗΠΑ στα 15 δολ. την ώρα με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.