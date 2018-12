Η ανακωχή ΗΠΑ-Κίνας φέρνει ράλι στη Wall Street

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας σε κλίμα αισιοδοξίας μετά την ανακωχή των ΗΠΑ με την Κίνα στην εμπορική τους διαμάχη.



Η σύνοδος της Ομάδας των Είκοσι (G-20) το σαββατοκύριακο στην Αργεντινή έδωσε την ευκαιρία στους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη να βάλουν -προσωρινά- στην άκρη τις διαφωνίες τους και να συμφωνήσουν ότι δεν θα προχωρήσει στην επιβολή και νέων δασμών.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεων για όλα τα ζητήματα που διαφωνούν, όπως η αναγκαστική μεταφορά τεχνολογιών, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, τα μη δασμολογικά εμπόδια και γεωργικά θέματα, μεταξύ άλλων.



Εάν οι συζητήσεις δεν καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, οι δασμοί σε κινεζικά αγαθά αξίας 200 δισ. δολ. θα αυξηθούν από το 10% που είναι σήμερα στο 25%.



Η αύξηση αυτή είχε σχεδιαστεί αρχικά να τεθεί αυτόματα σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019, ωστόσο τώρα θα καθυστερήσει κατά τουλάχιστον τρεις μήνες. Η Κίνα δεσμεύτηκε παράλληλα να αγοράσει από τις ΗΠΑ σημαντικές ποσότητες από αγροτικά, ενεργειακά και βιομηχανικά αγαθά.



Την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω του λογαριασμού του στο twitter ότι η Κίνα συμφώνησε "να μειώσει και να απομακρύνει" δασμούς σε αμερικανικά αυτοκίνητα, οι οποία σήμερα βρίσκονται σήμερα στο 40%.



Δείκτες - στατιστικά



Ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 390,41 μονάδες (1,53%) στις 25.917,35 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 30,15 μονάδες (1,13%) στις 2.791,25 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 104,64 μονάδες (1,44%) στις 7.4342,68 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 22 κινούνται με θετικό πρόσημο και 8 με αρνητικό. Εξ' αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Boeing Co. στα 365,14 δολ. με άνοδο 18,22 δολ. ή σε ποσοστό 5,25%.



Ακολουθούν η DowDuPont Inc. με κέρδη 3,73% στα 60,00 δολ. και η Caterpillar Inc. στα 140,39 δολ. με άνοδο 3,48%.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Verizon Communications (-4,18%), η Coca-Cola (-2,10%) και η McDonald's (-1,36%).



Οι αυτοκινητοβιομηχανίες γνωρίζουν ισχυρά κέρδη στον απόηχο του tweet του προέδρου Τραμπ για τα δασμούς στα αμερικανικά αυτοκίνητα. Οι μετοχές των Ford Motor και General Motors σημειώνουν άλμα 3,6% και 2,3% αντίστοιχα.



Η αισιοδοξία για το εμπόριο έχει παράλληλα οδηγήσει σε ράλι τις τιμές του αργού το οποίο κερδίζει σήμερα πάνω από 4%. Οι επενδυτές περιμένουν την κρίσιμη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ στις 6 Δεκεμβρίου όπου οι αναλυτές περιμένουν ο Οργανισμός να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή του.



Το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η χώρα του και η Σαουδική Αραβία έχουν συμφωνήσει να παρατείνουν τον περιορισμό της παραγωγής.



Σημειώνεται ότι την Τετάρτη το αμερικανικό χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό λόγω της ημέρας εθνικού πένθους στη μνήμη του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους.