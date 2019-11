Ήπια ανοδικά η Wall μετά τα ρεκόρ της Δευτέρας

Μικρά κέρδη σημειώνουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street μετά τα ρεκόρ της Δευτέρας με την επενδυτική προσοχή να παραμένει στραμμένη στις εμπορικές συνομιλίες αλλά και στις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 25,60 μονάδες (0,09%) στις 28.092,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 9,87 μονάδες (0,11%) στις 8.642,85 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 1,73 μονάδες (0,06%) στις 3.137,51 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 14 κινούνται με θετικό πρόσημο και 16 με αρνητικό.

Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Walt Disney με κέρδη 2,46 δολ. ή 1,64% στα 58,49 δολ. και ακολουθούν η Merck στα 86,40 δολ. με κέρδη 0,82% και η Nike με άνοδο 0,60% στα 93,45 δολ.

Οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες σήμερα είναι η Pfizer (-1,18%), η Walgreens Boots Alliance (-1,02%) και η Goldman Sachs (-0,51%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της Hewlett Packard Enterprise Co. κατρακυλούν 6,7% καθώς τα έσοδα της εταιρείας για το δ΄ τρίμηνο δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street.

Στον αντίποδα, ο τίτλος της Best Buy Co. Inc. σημειώνει άλμα σχεδόν 6% μετά την ανακοίνωση κερδών και πωλήσεων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.