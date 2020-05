Κέρδη άνω του 1% στη Wall Street

Με κέρδη άνω του 1% κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στο κλίμα αισιοδοξίας που διαμορφώνει η σταδιακή άρση των περιορισμών στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι επενδυτές παρακολουθουν επίσης το νέο ράλι των τιμών του πετρελαίου αλλά και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, με τον κολοσσό της ψυχαγωγίας Disney να γνωστοποιεί τα εταιρικά του μεγέθη για το τελευταίο τρίμηνο μετά το κλείσιμο των συναλλαγών σήμερα.

Η αυξημένη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επίσης απασχολεί τους επενδυτές, ωστόσο την επενδυτική προσοχή προς το παρόν μονοπωλεί η προσπάθεια των αμερικανικών πολιτειών να ανοίξουν και πάλι τις οικονομίες τους μετά το πάγωμα κάθε οικονομικής δραστηριότητας τις προηγούμενες εβδομάδες.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ορισμένα από τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα μπορούν από την Παρασκευή να παραδίδουν - με ορισμένους περιορισμούς - προϊόντα σε πελάτες.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ανέφερε ότι ο ημερήσιος αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των θανάτων από τον κορονοϊό μειώνονται, εκτιμώντας ότι η κορύφωση της πανδημίας στην αμερικανική πολιτεία "έχει παρέλθει". Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο ρυθμός μείωσης είναι μικρότερος εκείνου που ανέμεναν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones προσθέτει 354,25 μονάδες ή 1,49% στις 24.100,98 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 κερδίζει 44,37 μονάδες ή 1,56% στις 2.887,51 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 150,40 μονάδες ή 1,73% στις 8.864,00 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του δείκτη Dow Jones οι 29 κινούνται με θετικό πρόσημο. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Dow με άλμα 4,02% στα 34,39 δολ. και ακολουθούν η Exxon Mobil με άνοδο 3,83% στα 46,60 δολ. και η Chevron στα 94,49 δολ. με κέρδη 3,34%.

Μόνο η Procter & Gamble κινείται με αρνητικό πρόσημο, στο -0,10%.

Την αισιοδοξία των επενδυτών τροφοδοτούν και τα δημοσιεύματα για πρόοδο στην ιατρική έρευνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal ερευνητές του New York University και του University of Maryland School of Medicine ξεκίνησαν τις δοκιμές ενός εμβολίου σε ανθρώπους.

Οι μεγαλύτεροι φαρμακευτικοί κολοσσοί του πλανήτη διεξάγουν έρευνα για την παρασκευή ενός εμβολίου ή για την εξεύρεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας για την ασθένεια που έχει μολύνει πάνω από 3,6 εκατ. ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας περισσότερους από 252.000 θανάτους σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Johns Hopkins University.

Το τελευταίο ράλι των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να κερδίζει σήμερα πάνω από 10%, έχει επίσης τονώσει το κλίμα, δίνοντας ισχυρή ώθηση στον κλάδο της ενέργειας που γνώρισε ισχυρούς κλυδωνισμούς τις προηγούμενες εβδομάδες εν μέσω της κατάρρευσης των τιμών.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα έδειξαν ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο, με το οικονομικό σοκ από την πανδημία του κορονοϊού να πλήττει τόσο τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές.

Ειδικότερα, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 11,6% στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 44,4 δισ. δολ. τον Μάρτιο από 39,8 δισ. δολ. το Φεβρουάριο, τερματίζοντας δύο μήνες μείωσης, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν 6,2% στα 232,2 δισ. δολ. που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2016. Οι εξαγωγές υποχώρησαν 9,6% στα 187,7 δισ. δολ. που αποτελεί το χαμηλότερο από το Νοέμβριο του 2016.