Κέρδη για τα futures της Wall μετά το ράλι των κινεζικών δεικτών

Κέρδη σημειώνουν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street καθώς το ανοδικό ξέσπασμα των κινεζικών χρηματιστηρίων νωρίτερα σήμερα, παρά τα απογοητευτικά στοιχεία για το κινεζικό ΑΕΠ, δίνει ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία.



Ειδικότερα, τα futures του βιομηχανικού Dow Jones κερδίζουν 103 μονάδες, τα futures του S&P 500 προσθέτουν 9,50 μονάδες, ενώ τα futures του Nasdaq ενισχύονται κατά 40,50 μονάδες.



Οι δείκτες έκλεισαν την Πέμπτη στο κόκκινο, με τον Dow να χάνει 327,23 μονάδες ή 1,3%, τον S&P 500 να υποχωρεί 40,43 μονάδες ή 1,4% και τον Nasdaq να σημειώνει βουτιά 157,56 μονάδων ή 2,1%.



Τα κινεζικά χρηματιστήρια έκλεισαν σήμερα με τα υψηλότερα κέρδη από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου μετά τα ενθαρρυντικά σχόλια υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κινεζικής κυβέρνησης για τις προοπτικές της οικονομίας.



Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai Composite σημείωσε άλμα 2,6% στις 2.550,47 μονάδες, ενώ και ο Shenzhen Composite κέρδισε 2,6% στις 1.263,81 μονάδες.



Τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας έδειξαν ότι η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 6,5% το γ΄ τρίμηνο, επιβραδύνοντας από ανάπτυξη 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο και χάνοντας την εκτίμηση των αναλυτών για ανάπτυξη 6,6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από το α΄ τρίμηνο του 2009.



Σε παρέμβαση του μετά την ανακοίνωση των στοιχείων ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Liu He εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της οικονομίας, σημειώνοντας ότι η ευρύτερη οικονομική κατάσταση παραμένει σταθερή.



Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος απέρριψε ταυτόχρονα τις ανησυχίες ότι η εμπορική διένεξη με τις ΗΠΑ έχει εκτροχιάσει την οικονομία. «Ουσιαστικά, ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό αντίκτυπο» στην οικονομία, ανέφερε.



Παράλληλα, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας και οι επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών για τις τράπεζες και τις αγορές δήλωσαν ότι η αυξημένη μεταβλητότητα δεν αντανακλά τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα της χώρας και το «σταθερό χρηματοοικονομικό σύστημα».



Οι διαβεβαιώσεις των αξιωματούχων άμβλυναν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον κίνδυνο η επιβράδυνση της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες.



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της PayPal Holdings Inc. σημειώνουν άλμα άνω του 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το τέταρτο τρίμηνο.



Από την πλευρά του ο κολοσσός των χημικών DowDuPont Inc. ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει επιβαρύνσεις 4,6 δισ. δολ. το γ΄ τρίμηνο.



Οι μετοχές της εταιρείας χάνουν 1% λίγο πριν το ξεκίνημα των συναλλαγών.



Η American Express Co. ανακοίνωσε κέρδη άνω των εκτιμήσεων για το γ΄ τρίμηνο, ενώ αναθεώρησε ανοδικά το outlook για το σύνολο του έτους.



Οι μετοχές της εταιρείας κερδίζουν περίπου 2% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.