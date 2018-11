Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη του πετρελαίου

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανακτήσουν ένα μέρος του χαμένου εδάφους μετά τις βαριές απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, με το ράλι των τιμών του αργού να δίνει ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία.



Οι δείκτες γνώρισαν ισχυρές απώλειες την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τεχνολογικό Nasdaq να χάνει 4,3%, τον βιομηχανικό Dow Jones να κατρακυλά 4,4% και τον ευρύτερο S&P 500 να υποχωρεί 3,8%. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα των Ευχαριστιών από το 2011 και για τους τρεις δείκτες.



Η ανάκαμψη των τιμών του αργού μετά την κατρακύλα της προηγούμενης εβδομάδας δίνει σήμερα ώθηση στην επενδυτική ψυχολογία. Μετά από βουτιά 7,7% την Παρασκευή, το αργό κερδίζει 1,8% σήμερα σκαρφαλώνοντας και πάλι πάνω από το επίπεδο των 51 δολ. το βαρέλι.



Δείκτες - στατιστικά



Ο βιομηχανικός Dow Jones κερδίζει 334,58 μονάδες (1,37%) στις 24.617,59 μονάδες, ο S&P 500 προσθέτει 32,87 μονάδες (1,28%) στις 2.665,95 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 103,97 μονάδες (1,5%) στις 7.042,86 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 28 κινούνται με θετικό πρόσημο και μόλις δύο με αρνητικό.



Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η American Express στα 108,79 δολ. με άνοδο 3,05 δολ. ή σε ποσοστό 2,88%. Ακολουθούν η Goldman Sachs με κέρδη 2,46% στα 193,73 δολ. και η Caterpillar στα 125,17 δολ. με άνοδο 2,33%.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση είναι η Johnson & Johnson (-0,12%) και η Coca-Cola (-0,02%).



Το επενδυτικό κλίμα έχουν βοηθήσει και τα σημάδια ότι η ιταλική κυβέρνηση προετοιμάζεται να μειώσει τον στόχο για το έλλειμμα του 2019 μετά τις αντιρρήσεις των Βρυξελλών.



Στο μεταξύ, η ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας συνεχίζει να απασχολεί τους επενδυτές οι οποίοι αναζητούν ενδείξεις ότι οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις επιδιώκουν να βρουν κοινό έδαφος λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι στο Μπουένος Άιρες.



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, ο τίτλος της Amazon.com Inc. σημειώνει άλμα άνω του 2% εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι πωλήσεις της Cyber Monday αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα 7,8 δισ. δολ.

Cyber Monday είναι η πρώτη Δευτέρα μετά την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών όπου οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να κάνουν online τις αγορές τους.



Εάν οι προβλέψεις επαληθευτούν αυτή θα είναι η μεγαλύτερη online ημέρα αγορών στην ιστορία, σύμφωνα με την Adobe Analytics.



Σε ανοδικό έδαφος κινούνται επίσης μεγάλες αλυσίδες λιανικής όπως η Best Buy Co Inc. και η Target Corp. με κέρδη 2,45% και 1,7% αντίστοιχα.