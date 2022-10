Κλείσιμο με μεγάλη πτώση στη Wall Street

Με μεγάλη πτώση έκλεισε την Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες πως η αμερικανική οικονομία οδεύει σε ύφεση λόγω της νομισματικής πολιτικής της Fed, της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας, της συνεχιζόμενης ανόδου των επιτοκίων για την τιθάσευση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 630,15 μονάδων (–2,11%), στις 29.296,79 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 420,91 μονάδων (–3,8%), στις 10.652,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, πιο ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 104,86 μονάδων (–2,8%), στις 3.639,66 μονάδες.

