Μικρές μεταβολές για τα futures της Wall

Μικρές μεταβολές σημειώνουν τα futures δεικτών και μετοχών της Wall Street την Πέμπτη σε κλίμα επιφυλακτικότητας μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών και ενώ η επενδυτική προσοχή στρέφεται και πάλι στις εύθραυστες διαπραγματεύσεις για την ομαλή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.



Ειδικότερα, τα futures του Dow Jones κερδίζουν 32 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 προσθέτουν 2,5 μονάδες. Τα futures του τεχνολογικού Nasdaq ενισχύονται κατά 25,50 μονάδες.



Την Τετάρτη ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 205,99 μονάδες, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πτωτικό σερί από τις 13 Αυγούστου. Ο S&P 500 υποχώρησε σε ποσοστό 0,8%, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,9%.



Η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέι εξασφάλισε χθες το βράδυ το πράσινο φως από το υπουργικό της συμβούλιο για την συμφωνία που έχει πετύχει με την Ε.Ε.



Ωστόσο, οι σημερινές παραιτήσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων και του αρμόδιου υπουργού για το Brexit, έχουν προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην κυβερνητική σταθερότητα, με αρκετούς αναλυτές να σημειώνουν ότι η Μέι είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζει πολύ σύντομα μια πρόταση μομφής.



Πλούσια σε μακροοικονομικές ανακοινώσεις η σημερινή ημέρα, με τα στοιχεία για την πορεία των λιανικών πωλήσεων να ξεχωρίζουν.



Οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άλμα τον Δεκέμβριο μετά τις μικρές απώλειες των δύο προηγούμενων μηνών. Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 0,8% τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 0,6%.



Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, έδειξαν ότι οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, αντλώντας ώθηση κυρίως από τις τιμές του πετρελαίου.



Ειδικότερα, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για άνοδο 0,2%.



Από την αγορά εργασίας τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας αυξήθηκαν κατά 2.000 στις 216.000, παραμένοντας κοντά στα ιστορικά τους χαμηλά.



Μικτή είναι η εικόνα από δύο διαφορετικές εκθέσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα για τον κλάδο της μεταποίησης. Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης Empire State κέρδισε 2,2 μονάδες τον Νοέμβριο στις 23,3 μονάδες, ενώ ο δείκτης Philadelphia Fed υποχώρησε στις 12,9 μονάδες από 22,2 μονάδες.



Τα οικονομικά στοιχεία έρχονται στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων του προέδρου της Fed, Jerome Powell ότι η αμερικανική οικονομία είναι αντιμέτωπη με εξωτερικούς κλυδωνισμούς, ωστόσο ο ίδιος είναι "πολύ ικανοποιημένος με την κατάσταση της οικονομίας".



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις ο τίτλος της J.P. Morgan Chase & Co. σημειώνει άλμα 1,8% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση της Berkshire Hathaway Inc. του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ ότι απέκτησε ένα νέο μερίδιο 35,66 εκατ. μετοχών στον τραπεζικό κολοσσό.



Την ίδια στιγμή, η Berkshire ενίσχυσε το μερίδιο της στην Goldman Sachs Group Inc. κατά 5,1 εκατ. μετοχές, ενώ μείωσε τη συμμετοχή της στην Wells Fargo & Co. κατά 9,65 εκατ. μετοχές.



Η Berkshire ανακοίνωσε επίσης ότι πούλησε 1,39 εκατ. μετοχές της Walmart Inc. το τελευταίο τρίμηνο.